|12:50:13
|
БЛЕСТЯЩИЕ/А-МЕГА
Новый Год
|12:46:29
|
MOLOKO
Sing It Back
|12:39:47
|
Robbie WILLIAMS
Feel
|12:37:19
|
Elvis PRESLEY
Here Comes Santa Claus
|12:32:49
|
PLAZMA
Take My Love
|12:26:03
|
AEROSMITH
Crazy
|12:22:16
|
Андрей ГУБИН
Птица
|12:15:58
|
BONEY M
Jingle Bells
|12:12:13
|
MADONNA
Hollywood
|12:08:01
|
KHALED
Aicha
|12:04:25
|
TARKAN
Simarik
|11:57:40
|
Ringo STARR
You Never Know
|11:55:02
|
SIXPENCE NONE THE RICHER
Don't Dream It's Over
|11:51:22
|
Игорь САРУХАНОВ
Желаю Тебе
|11:47:12
|
Leona LEWIS
One More Sleep
|11:45:35
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:37:20
|
ATC
Thinking Of You
|11:35:20
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:31:34
|
EUROPE
The Final Countdown
|11:25:16
|
Колесо Истории
Юлия Макарова
|11:25:16
|
Robert MILES
Fable
|11:13:30
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:13:30
|
Chris REA
The Blue Cafe
|11:11:52
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:08:33
|
TOUCH & GO
Tango In Harlem
|11:06:40
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:03:36
|
Selena GOMEZ
Love You Like A Love Song
|10:57:26
|
NAUGHTY BOY
La La La
|10:55:02
|
CARDIGANS
Erase/Rewind
|10:52:28
|
Катя ЛЕЛЬ
Новый Год
|10:50:20
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:47:09
|
Alexandra STAN
Mr. Saxobeat
|10:45:52
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:42:15
|
SHAKIN' STEVENS
Merry Christmas Everyone
|10:35:41
|
Celine DION
All By Myself
|10:29:08
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:29:08
|
Mylene FARMER
California
|10:24:03
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:24:01
|
ЗВЕРИ
До Скорой Встречи
|10:19:48
|
Michael/TWAIN BUBLE
White Christmas
|10:15:28
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:12:07
|
Леонид АГУТИН
Хоп Хэй Лала Лэй
|10:07:48
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:06:18
|
Louis KENNY G/ARMSTRONG
What A Wonderful World
|10:03:03
|
HI-FI
Не Дано
|09:56:28
|
CULTURE CLUB
Do You Really Want To Hurt Me?
|09:54:06
|
LA BOUCHE
Sweet Dreams
|09:49:19
|
ИВАНУШКИ INTERNATIONAL
Тучи
|09:44:17
|
БРАТЬЯ ГРИМ
Ресницы
|09:37:17
|
ARMY OF LOVERS
Obsession
|09:33:51
|
А-СТУДИО
2 Половинки
|09:27:35
|
MADONNA
Masterpiece
|09:21:24
|
ROXETTE
Listen To Your Heart
|09:17:24
|
ВИА СЛИВКИ/ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ
Моя Звезда
|09:14:30
|
SPICE GIRLS
Sleigh Ride
|09:10:35
|
Вера БРЕЖНЕВА
Реальная Жизнь
|09:07:07
|
BANANARAMA
Venus
|09:00:00
|
Natalie IMBRUGLIA
Torn
|08:56:04
|
Michael JACKSON
You Are Not Alone
|08:53:44
|
PET SHOP BOYS
Paninaro '95
|08:46:19
|
DIDO
Life For Rent
|08:41:30
|
Жанна АГУЗАРОВА
А Снег Идёт
|08:37:38
|
Darren HAYES
Insatiable
|08:33:54
|
Алексей ГЛЫЗИН
Ты Не Ангел
|08:20:45
|
СПЛИН
Моё Сердце
|08:17:38
|
FOOL'S GARDEN
Lemon Tree
|08:14:07
|
ARASH/HELENA
Broken Angel
|08:10:38
|
Лайма ВАЙКУЛЕ
Я За Тебя Молюсь
|08:07:54
|
CREAMY
Jingle-bell Rock
|08:03:41
|
Richard MARX
Right Here Waiting
|08:00:14
|
Amel BENT
Ma Philosophie
|07:56:15
|
R.E.M.
Losing My Religion
|07:50:19
|
JEM
They
|07:46:48
|
Анжелика/АГУТИН ВАРУМ
Королева
|07:42:13
|
Bryan ADAMS
Christmas Time
|07:38:29
|
AQUA
Turn Back Time
|07:32:30
|
ACE OF BASE
Life Is A Flower
|07:32:01
|
TRIPLEX
Ирония Судьбы 2005
|07:28:49
|
ARMY OF LOVERS
Lit De Parade
|07:20:30
|
'N SYNC
Bye Bye Bye
|07:15:07
|
ГОРОД 312
Останусь
|07:11:23
|
STARSHIP
Nothing's Gonna Stop Us Now
|07:04:23
|
Neneh/N'DOUR CHERRY
7 Seconds
|07:00:00
|
CC CATCH
Strangers By Night
|06:57:30
|
Андрей МАКАРЕВИЧ
Перекрёсток
|06:52:32
|
Joe DASSIN
L'ete Indien
|06:45:23
|
Маша РЖЕВСКАЯ
Когда Я Стану Кошкой
|06:40:45
|
EMILIA
Big Big World
|06:34:16
|
ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Новогодняя Песня
|06:29:37
|
Mylene FARMER
L'amour N'est Rien
|06:25:10
|
Whitney HOUSTON
I Will Always Love You
|06:21:21
|
Robbie WILLIAMS
The Road To Mandalay
|06:17:25
|
МАКSИМ
Лучшая Ночь
|06:13:28
|
BIG MOUNTAIN
Baby, I Love Your Way
|06:11:09
|
Alan JACKSON
A Holly Jolly Christmas
|06:07:16
|
Jasper FORKS
River Flows In You
|06:00:00
|
А-МЕГА
Лететь
|05:56:55
|
CARDIGANS
My Favorite Game
|05:52:48
|
RIHANNA
Umbrella
|05:48:47
|
Eros RAMAZZOTTI
Fuoco Nel Fuoco
|05:45:48
|
ШУРА
Не Верь Слезам
|05:42:22
|
Ronan KEATING
It's Only Christmas
|05:38:41
|
SHAKIRA
Objection (Tango)
|05:34:17
|
Игорь НИКОЛАЕВ
Прости И Отпусти
|05:29:21
|
ABBA
Happy New Year
|05:25:44
|
Taylor SWIFT
I Know You Were Trouble
|05:21:35
|
МИХЕЙ
Туда
|05:18:38
|
Eric PRYDZ
Call On Me
|05:15:23
|
AQUA
My Oh My
|05:11:34
|
Lisa STANSFIELD
Never Gonna Give You Up
|05:07:31
|
Аркадий/ОРТМАН ХОРАЛОВ
Новогодние Игрушки
|05:03:18
|
MADONNA
The Power Of Good-bye
|05:00:00
|
Павел СМЕЯН
Непогода
|22:57:48
|
Alejandro SHAKIRA/SANZ
La Tortura
|17:54:49
|
ДИНАМИТ
Белый Снег
|17:46:58
|
SPILLER
Groovejet (If This Ain't Love)
|17:43:29
|
JUANES
La Camisa Negra
|17:36:51
|
Elton JOHN
Step Into Christmas
|17:33:49
|
MEJA
All 'bout The Money
|17:26:45
|
Jessica JAY
Casablanca
|17:23:16
|
O-ZONE
Dragostea Din Tei
|17:16:54
|
Celine DION
Happy Xmas (War Is Over)
|17:13:07
|
ПАСКАЛЬ
Шёлковое Сердце
|17:03:05
|
ATB
9 pm (Till I Come)
|17:03:05
|
Shania TWAIN
That Don't Impress Me Much
|16:56:57
|
ARDIS
Ain't Nobody's Business
|16:49:45
|
N'EVERGREEN
Since You've Been Gone
|16:39:55
|
Kylie MINOGUE
Santa Baby
|16:35:45
|
Юлия САВИЧЕВА
Москва-Владивосток
|16:26:47
|
Joe COCKER
My Father's Son
|16:22:30
|
DURAN DURAN
Come Undone
|16:17:14
|
Олег ГАЗМАНОВ
Новогодняя Ночь
|16:14:05
|
HELENE
Pour L'Amour D'Un Garcon
|16:06:00
|
JOY
Touch By Touch
|16:03:01
|
Александр РЫБАК
Fairytale
|15:56:12
|
FAST FOOD ROCKERS
I Love Christmas
|15:49:03
|
Darren HAYES
Strange Relationship
|15:41:10
|
ВАЛЕРИЯ
Последняя Поэма
|15:37:40
|
CREAMY
Jingle-bell Rock
|15:34:06
|
SONIQUE
It Feels So Good
|15:27:24
|
QUEEN
We Are The Champions
|15:23:07
|
Tanita TIKARAM
Twist In My Sobriety
|15:16:13
|
Chris REA
Driving Home For Christmas
|15:10:48
|
DES'REE
Life
|15:06:22
|
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
Первый Снег
|15:03:07
|
'N SYNC
It's Gonna Be Me
|14:56:31
|
WESTLIFE
I Have A Dream
|14:49:57
|
AEROSMITH
Cryin'
|14:39:20
|
STING
Shape Of My Heart
|14:28:08
|
ENYA
Only Time
|14:22:14
|
MAROON 5
Wake Up Call
|14:17:02
|
СТРЕЛКИ
С Новым Годом!
|14:13:36
|
A-HA
Lifelines
|14:07:02
|
MADONNA
La Isla Bonita
|14:03:01
|
ROXETTE
Sleeping In My Car
|13:56:38
|
WILSON PHILLIPS
Warm Lovin' Christmastime
|13:49:17
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|13:45:07
|
DESIRELESS
Voyage Voyage
|13:37:48
|
ДИСКОТЕКА АВАРИЯ
Новогодняя
|13:35:44
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|13:31:21
|
Toni BRAXTON
Spanish Guitar
|13:30:05
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|13:26:54
|
James BLUNT
You're Beautiful
|13:21:03
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|13:21:03
|
Жанна ФРИСКЕ
Портофино
|13:20:36
|
AIR SUPPLY
Winter Wonderland
|13:14:01
|
Анжелика ВАРУМ
Художник, Что Рисует Дождь
|13:08:54
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|13:08:54
|
Lee Ann RIMES
Can't Fight The Moonlight
|13:06:50
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|13:03:21
|
ЛИЦЕЙ
Паровозик-Облачко
|12:57:27
|
РУССКИЕ ДИДЖЕИ
Расскажи, Снегурочка!
|12:54:11
|
Eagle-Eye CHERRY
Save Tonight
|12:47:47
|
Celine DION
My Heart Will Go On
|12:45:47
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|12:41:11
|
A-TEENS
Happy New Year
|12:35:19
|
BOSSON
One In A Million
|12:33:33
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|12:30:18
|
SCORPIONS
Wind Of Change
|12:28:14
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|12:23:31
|
Despina VANDI
Opa Opa
|12:23:30
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|12:13:56
|
ALPHAVILLE
Big In Japan
|12:09:03
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|12:06:55
|
ZHI-VAGO
Celebrate The Love
|12:02:58
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|12:02:58
|
SAVAGE GARDEN
To The Moon & Back
|11:58:03
|
ДАНКО
Московская Ночь
|11:56:45
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:50:20
|
QUEEN
The Show Must Go On
|11:43:42
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:43:22
|
БЛЕСТЯЩИЕ
Новогодняя Песня
|11:30:53
|
ZЕМФИРА
П.М.М.Л.
|11:29:35
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:26:53
|
Michel TELO
Ai Se Eu Te Pego
|11:24:56
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:21:36
|
Whitney HOUSTON
The Christmas Song
|11:16:03
|
TLC
No Scrubs
|11:10:16
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:10:16
|
ALIZEE
Moi...Lolita
|11:07:34
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|11:04:19
|
Mike/REILLY OLDFIELD
Moonlight Shadow
|10:57:27
|
Perry COMO
Magic Moments
|10:51:23
|
ВИА ГРА
Не Оставляй Меня, Любимый
|10:47:50
|
Michael JACKSON
Billie Jean
|10:46:01
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:42:27
|
LAS KETCHUP
Asereje (The Ketchup Song)
|10:35:30
|
Bryan ADAMS
Please Forgive Me
|10:30:35
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:30:35
|
Sarah CONNOR
Just One Last Dance
|10:24:47
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:24:47
|
ICE MC
Think About The Way
|10:21:56
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:12:44
|
Romina AL BANO/POWER
Ci Sara
|10:07:45
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:06:16
|
TITIYO
Come Along
|10:06:16
|
Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
|10:03:16
|
МАКSИМ
Ветром Стать
|09:56:36
|
STING
Fields Of Gold
|09:47:14
|
BON JOVI
It's My Life
|09:47:04
|
YELLO
Jingle Bells
|09:41:02
|
Jennifer LOPEZ
Brave
|09:36:55
|
Despina VANDI
Come Along Now
|09:33:08
|
LOS DEL RIO
Macarena Christmas
|09:26:45
|
Ева ПОЛЬНА
Весь Мир На Ладони Моей
|09:22:54
|
RIGHTEOUS BROTHERS
Unchained Melody
|09:18:59
|
NEK
Se Una Regola C'e
|09:13:48
|
Дмитрий ДАЙКИРИ/МАЛИКОВ
Снежинка
|09:10:30
|
Felix/THOMPSON JAEHN
Ain't Nobody
|09:03:26
|
Selena GOMEZ
Love You Like A Love Song
|08:50:45
|
Кристина ОРБАКАЙТЕ
Без Тебя
|08:46:44
|
Pharrell WILLIAMS
Happy
|08:37:53
|
RASMUS
In The Shadows
|08:33:29
|
Toni BRAXTON
Un-break My Heart
|08:29:55
|
VENGEROV & FEDOROFF
Простоквашино
|08:27:32
|
Уфимская Волна
Иван Грап
|08:23:45
|
KENNY G
Havana
|08:19:39
|
ENIGMA
Sadeness
|08:14:35
|
TACABRO
Tacata
|08:08:07
|
ДАНКО
Малыш
|08:04:00
|
AEROSMITH
I Don't Want To Miss A Thing
|08:00:27
|
A-HA
Take On Me
|07:57:02
|
ВАЛЕРИЯ
Обычные Дела
|07:50:18
|
ALL-4-ONE
I Swear
|07:46:54
|
РУССКИЕ ДИДЖЕИ
Чародеи (Три Белых Коня)
|07:40:11
|
ROXETTE
Spending My Time
|07:36:32
|
CHER
Strong Enough
|07:32:45
|
НЮША
Это Новый Год
|07:28:58
|
Константин НИКОЛЬСКИЙ
Мой Друг, Художник И Поэт
|07:25:06
|
Татьяна ОВСИЕНКО
Школьная Пора
|07:20:49
|
Sam BROWN
Stop
|07:15:04
|
BONEY M
Mary's Boy Child
|07:11:36
|
Наталья ВЕТЛИЦКАЯ
Посмотри В Глаза
|07:07:56
|
LALEH
Live Tomorrow
|07:04:13
|
Michael JACKSON
Black Or White
|07:00:00
|
Chris ISAAK
Wicked Game
|06:58:21
|
BAD BOYS BLUE
Don't Walk Away Suzanne
|06:51:39
|
George MICHAEL
Jesus To A Child (radio edit)
|06:47:52
|
СЕКРЕТ
Последний Час Декабря
|06:43:43
|
Мурат НАСЫРОВ
Я - Это Ты
|06:37:47
|
ARASH/REBECCA
Temptation
|06:33:03
|
Валерий МЕЛАДЗЕ
Ночь Накануне Рождества
|06:30:15
|
ВИСОКОСНЫЙ ГОД
Лучшая Песня О Любви
|06:26:39
|
LEMAR
If There's Any Justice
|06:23:21
|
Suzanne DNA/VEGA
Tom's Diner
|06:18:16
|
Eiffel 65
Blue
|06:13:38
|
FERGIE
Big Girld Don't Cry
|06:09:59
|
А-СТУДИО
Джулия
|06:06:03
|
ENIGMA
Return To Innocence
|06:02:31
|
GOTYE
Somebody That I Used To Know
|05:55:56
|
ZЕМФИРА
Почему
|05:47:54
|
ROXETTE
Milk & Toast & Honey
|05:44:32
|
ACE OF BASE
Happy Nation
|05:39:59
|
Leona LEWIS
One More Sleep
|05:36:31
|
STING
Desert Rose
|05:32:27
|
ВАЛЕРИЯ
Ты Где-То Там
|05:29:53
|
SPICE GIRLS
Sleigh Ride
|05:25:39
|
LAID BACK
Sunshine Reggae
|05:22:42
|
URGE OVERKILL
Girl, You'll Be A Woman Soon
|05:18:38
|
ГРАДУСЫ
Кто Ты
|05:11:49
|
Игорь КОРНЕЛЮК
Мало-Ли
|05:07:54
|
ЧАЙ ВДВОЁМ
Новогодний Поцелуй
|05:03:47
|
Celine DION
A New Day Has Come
|05:00:00
|
MOBY
Porcelain
|04:55:12
|
Chris REA
The Road To Hell
|04:51:18
|
SOUL ASYLUM
Runaway Train
|04:47:31
|
Алла ПУГАЧЁВА
Прости, Поверь
|04:44:00
|
Станислав ПЬЕХА
Снова С Новым Годом
|04:40:17
|
JAM & SPOON
Right In The Night
|04:36:21
|
Вячеслав БУТУСОВ
Девушка По Городу
|04:27:58
|
LONDONBEAT
I've Been Thinking About You
|04:24:41
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HI-FI
Школа №7
|04:19:52
|
Elton JOHN
Believe
|04:11:16
|
Toni BRAXTON
Breathe Again
|04:06:54
|
БЛЕСТЯЩИЕ/А-МЕГА
Новый Год
|04:03:38
|
Nelly FURTADO
Say It Right
|04:00:14
|
SHAKIRA
Waka Waka
|03:57:56
|
DON OMAR/LUCENZO
Danza Kuduro
|03:50:39
|
ABBA
One Of Us
|03:45:31
|
ВИА СЛИВКИ
Куда Уходит Детство
|03:41:24
|
BONEY M
Jingle Bells
|03:37:31
|
ARMY OF LOVERS
La Plage De Saint Tropez
|03:32:44
|
ROXETTE
Wish I Could Fly
|03:30:35
|
Elvis PRESLEY
Here Comes Santa Claus
|03:26:42
|
R KELLY
I Believe I Can Fly
|03:23:12
|
OCEANA
Cry Cry
|03:19:34
|
ВАЛЕРИЯ
Самолёт
|03:15:40
|
JOY
Valerie
|03:11:25
|
Юлия САВИЧЕВА
Прости За Любовь
|03:07:55
|
Ringo STARR
You Never Know
|03:03:47
|
NO DOUBT
Don't Speak
|02:59:59
|
НЮША
Вою На Луну
|02:57:26
|
Sarah CONNOR
From Sarah With Love
|02:53:10
|
ACE OF BASE
Travel To Romantis
|02:49:02
|
Mike/REILLY OLDFIELD
To France
|02:45:10
|
Enrique IGLESIAS
Hero
|02:40:28
|
ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Синий Иней
|02:36:44
|
GILLA
Johnny
|02:33:11
|
Александр МАРШАЛ
Отпускаю
|02:27:04
|
RIHANNA
Unfaithful
|02:23:20
|
MODERN TALKING
Cheri Cheri Lady
|02:19:16
|
ЧАЙ ВДВОЁМ
Ласковая Моя
|02:10:46
|
Chris DE BURGH
Missing You
|02:07:21
|
Катя ЛЕЛЬ
Новый Год
|02:03:28
|
CHER
Believe
|02:00:14
|
MADCON
Beggin
|01:55:50
|
Григорий ЛЕПС
Самый Лучший День
|01:51:29
|
Phil COLLINS
Everyday
|01:47:06
|
НЕПАРА
Другая Причина
|01:42:51
|
А-СТУДИО
2 Половинки
|01:39:00
|
TEXAS
Summer Son
|01:34:57
|
Леонид АГУТИН
Ole Ole
|01:32:43
|
Жанна АГУЗАРОВА
А Снег Идёт
|01:28:27
|
Андрей ГУБИН
Девушки Как Звёзды
|01:24:01
|
Wyclef SHAKIRA/JEAN
Hips Don't Lie
|01:19:21
|
Celine DION
Because You Loved Me
|01:16:19
|
MAROON 5
This Love
|01:12:34
|
UB40
Kingston Town
|01:07:54
|
Алексей ГЛЫЗИН
Новый Год
|01:04:33
|
F.R. DAVID
Words
|01:00:00
|
BELOVED
Sweet Harmony
|00:56:45
|
MADONNA
Love Profusion
|00:49:00
|
Tina TURNER
The Best
|00:44:36
|
Жанна ФРИСКЕ
Ла-Ла-Ла
|00:40:59
|
SHAKIN' STEVENS
Merry Christmas Everyone
|00:37:35
|
CARDIGANS
Lovefool
|00:33:21
|
Geri HALLIWELL
Calling
|00:29:24
|
LADY GAGA
Alejandro
|00:25:14
|
Полина ГАГАРИНА
Спектакль Окончен
|00:22:14
|
ROXETTE
How Do You Do!
|00:17:57
|
Олег ГАЗМАНОВ
Белый Снег
|00:14:03
|
Chris REA
And You My Love
|00:00:00
|
Enrique IGLESIAS
Bailamos
|23:52:32
|
Eros RAMAZZOTTI
Un Angelo Disteso Al Sole
|23:49:23
|
CREAMY
Jingle-bell Rock
|23:45:15
|
Iggy POP
In The Deathcar
|23:41:15
|
POLICE
Every Breath You Take
|23:35:12
|
ERASURE
Take A Chance On Me
|23:27:43
|
Вера БРЕЖНЕВА
Любовь Спасёт Мир
|23:24:15
|
Vanessa MAE
Storm
|23:21:00
|
NO MERCY
Where Do You Go
|23:15:37
|
HI-FI
Глупые Люди
|23:11:41
|
Gareth GATES
Anyone Of Us (Stupid Mistake)
|23:07:25
|
Bryan ADAMS
Christmas Time
|23:03:25
|
Mylene FARMER
Pourvu Qu'elles Soient Douces
|23:00:14
|
ARMY OF LOVERS
Lit De Parade
|22:54:41
|
MADASUN
Don't You Worry
|22:48:21
|
PET SHOP BOYS
So Hard
|22:44:41
|
Kristian LEONTIOU
Story Of My Life
|22:40:11
|
Bobby MCFERRIN
Don't Worry, Be Happy
|22:34:19
|
МАКSИМ
Мой Рай
|22:27:40
|
ВИА ГРА
Попытка №5
|22:23:27
|
Дмитрий МАЛИКОВ
Ты Моей Никогда Не Будешь
|22:17:55
|
Mariah CAREY
My All
|22:14:01
|
MIKA
Relax (Take It Easy)
|22:09:25
|
CHICAGO
Hard To Say I'm Sorry
|22:03:52
|
ACE OF BASE
All That She Wants
|22:00:00
|
MR. BIG
Wild World
|21:57:50
|
Леонид/ВАРУМ АГУТИН
Всё В Твоих Руках
|21:46:41
|
MADONNA
Sorry
|21:42:52
|
Suzi/NORMAN QUATRO
Stumblin' In
|21:36:23
|
Celine DION
That's The Way It Is
|21:32:22
|
ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Новогодняя Песня
|21:28:36
|
SECRET SERVICE
Ten O'clock Postman
|21:14:35
|
Владимир КУЗЬМИН
Я Не Забуду Тебя Никогда
|21:10:09
|
BLUE SYSTEM
Under My Skin
|21:07:44
|
Alan JACKSON
A Holly Jolly Christmas
|21:03:52
|
Craig/STING DAVID
Rise & Fall
|21:00:00
|
ВИА СЛИВКИ/ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ
Моя Звезда
|20:57:36
|
Александр МАРШАЛ
Новогодняя
|20:50:55
|
ASWAD
Shine
|20:46:26
|
ROXETTE
It Must Have Been Love
|20:42:00
|
Laura PAUSINI
It's Not Good-Bye
|20:35:27
|
Patricia KAAS
Mon Mec A Moi
|20:32:20
|
SWEETBOX
Everything's Gonna Be Alright
|20:26:25
|
ARMY OF LOVERS
Obsession
|20:22:15
|
ДИНАМИТ
Белый Снег
|20:15:18
|
ERASURE
Love To Hate You
|20:11:39
|
НЮША
Больно
|20:07:10
|
Elton JOHN
Step Into Christmas
|20:03:16
|
Kelly NELLY/ROWLAND
Dilemma
|19:51:56
|
Daniel POWTER
Crazy All My Life
|19:42:02
|
Ronan KEATING
It's Only Christmas
|19:32:39
|
Станислав/ВАЛЕРИЯ ПЬЕХА
Ты Грустишь
|19:28:10
|
QUEEN
Friends Will be Friends
|19:25:00
|
РУССКИЕ ДИДЖЕИ
Расскажи, Снегурочка!
|19:20:48
|
EMILIA
Big Big World
|19:15:16
|
INNER CIRCLE
Sweat (A La La La La Long)
|19:06:27
|
Chris DE BURGH
The Lady In Red
|19:02:36
|
Максим ЛЕОНИДОВ
Видение
|18:58:03
|
John NEWMAN
Love Me Again
|18:52:48
|
A-TEENS
Happy New Year
|18:44:14
|
Константин НИКОЛЬСКИЙ
Музыкант
|18:31:55
|
Tony ESPOSITO
Kalimba De Luna
|18:18:44
|
Mylene FARMER
L'amour N'est Rien
|18:15:18
|
John LENNON
Imagine
|18:07:01
|
ACE OF BASE
The Sign
|18:02:31
|
LA BOUCHE
Sweet Dreams
|17:56:57
|
23:45/5IVESTA FAMILY
Я Буду
|17:46:50
|
CUTTING CREW
(I Just) Died In Your Arms
|17:42:34
|
Robbie WILLIAMS
Feel
|17:35:36
|
БЛЕСТЯЩИЕ
Новогодняя Песня
|17:31:19
|
HADDAWAY
What About Me
|17:24:31
|
AEROSMITH
Crazy
|17:18:51
|
Kylie MINOGUE
In Your Eyes
|17:14:59
|
Perry COMO
Magic Moments
|17:06:57
|
KHALED
Aicha
|17:02:41
|
ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Лучшее В Тебе
|16:56:21
|
ZЕМФИРА
Небо Лондона
|16:53:31
|
Уфимская Волна
Диана Иванова
|16:46:13
|
MAYWOOD
Pasadena
|16:35:42
|
Игорь САРУХАНОВ
Желаю Тебе
|16:24:56
|
Песня дня
Дмитрий Брыжак
|16:24:32
|
ERIKA
I Don't Know
|16:20:49
|
TOUCH & GO
Tango In Harlem
|16:14:24
|
Michael JACKSON
Give In To Me
|16:11:19
|
Whitney HOUSTON
The Christmas Song
|16:08:23
|
SPICE GIRLS
Wannabe
|16:06:32
|
Paul MCCARTNEY
Yesterday
|15:53:58
|
BEYONCE
Halo
|15:50:11
|
LOS DEL RIO
Macarena Christmas
|15:46:20
|
Chris NORMAN
Some Hearts Are Diamonds
|15:42:50
|
CARDIGANS
My Favorite Game
|15:36:14
|
Дмитрий ДАЙКИРИ/МАЛИКОВ
Снежинка
|15:33:23
|
MEJA
All 'bout The Money
|15:25:07
|
Mylene FARMER
California
|15:21:33
|
CC CATCH
Strangers By Night
|15:14:58
|
VENGEROV & FEDOROFF
Простоквашино
|15:11:07
|
VACUUM
I Breathe
|15:06:54
|
СПЛИН
Моё Сердце
|15:02:42
|
O-ZONE
Dragostea Din Tei
|14:54:22
|
David USHER
Black Black Heart
|14:50:15
|
KYGO
Stole The Show
|14:44:34
|
А-СТУДИО
Нелюбимая
|14:41:05
|
BANANARAMA
Venus
|14:32:26
|
DA BUZZ
Wonder Where You Are
|14:25:45
|
R.E.M.
Losing My Religion
|14:22:23
|
DANNY/THERESE
If Only You
|14:15:09
|
Celine DION
Happy Xmas (War Is Over)
|14:07:27
|
FLO RIDA
Whistle
|14:07:20
|
Richard MARX
Right Here Waiting
|14:03:00
|
Shania TWAIN
That Don't Impress Me Much
|13:56:58
|
SIXPENCE NONE THE RICHER
Kiss Me
|13:52:04
|
РУССКИЕ ДИДЖЕИ
Чародеи (Три Белых Коня)
|13:44:25
|
BACCARA
Cara Mia
|13:38:07
|
НЮША
Это Новый Год
|13:33:51
|
Sarah CONNOR
Skin On Skin
|13:27:06
|
Уфимская Волна
Диана Иванова
|13:27:05
|
Michael JACKSON
You Are Not Alone
|13:23:04
|
Keri HILSON
I Like
|13:16:59
|
Whitney HOUSTON
I Have Nothing
|13:13:02
|
СЕКРЕТ
Последний Час Декабря
|13:10:07
|
Gwen STEFANI
Cool
|13:06:01
|
HADDAWAY
What Is Love
|13:02:46
|
'N SYNC
It's Gonna Be Me
|12:56:42
|
HI-FI
Чёрный Ворон
|12:53:30
|
Murray HEAD
One Night In Bangkok
|12:47:06
|
Валерий МЕЛАДЗЕ
Ночь Накануне Рождества
|12:43:22
|
PINK
U + Ur Hand
|12:35:47
|
Kylie MINOGUE
Santa Baby
|12:31:41
|
GAZEBO
I Like Chopin
|12:24:18
|
Песня дня
Дмитрий Брыжак
|12:24:17
|
MR. PRESIDENT
Coco Jamboo
|12:18:58
|
MADONNA
Frozen
|12:14:04
|
Олег ГАЗМАНОВ
Новогодняя Ночь
|12:10:33
|
Enrique IGLESIAS
Be With You
|12:06:37
|
Neneh/N'DOUR CHERRY
7 Seconds
|12:03:18
|
ROXETTE
Sleeping In My Car
|11:57:40
|
SAVAGE
Don't Cry Tonight
|11:55:11
|
Уфимская Волна
Диана Иванова
|11:50:53
|
Eros RAMAZZOTTI
Un' Altra Te
|11:47:20
|
FAST FOOD ROCKERS
I Love Christmas
|11:43:45
|
Christina AGUILERA
Genie In A Bottle
|11:37:41
|
Ronan KEATING
If Tomorrow Never Comes
|11:33:19
|
ABBA
Happy New Year
|11:26:11
|
Amel BENT
Ma Philosophie
|11:19:06
|
Craig DAVID
Walking Away
|11:14:15
|
Аркадий/ОРТМАН ХОРАЛОВ
Новогодние Игрушки
|11:11:03
|
GIPSY KINGS
Bamboleo
|11:06:08
|
Whitney HOUSTON
I Will Always Love You
|11:02:58
|
БРАВО
Этот Город
|10:51:35
|
Britney SPEARS
Baby One More Time
|10:47:12
|
Chris REA
Driving Home For Christmas
|10:43:59
|
E-TYPE
Calling Your Name
|10:38:28
|
ВАЛЕРИЯ
Последняя Поэма
|10:34:20
|
ЧАЙ ВДВОЁМ
День Рождения
|10:33:42
|
Michael BUBLE
Holly Jolly Christmas
|10:30:17
|
RIHANNA
Umbrella
|10:28:49
|
Уроки Русского
Яна Сотникова
|10:24:30
|
Joe COCKER
My Father's Son
|10:20:47
|
SHAKIRA
Objection (Tango)
|10:14:03
|
Алексей ГЛЫЗИН
Новый Год
|10:10:03
|
NICO & WINZ
Am I Wrong
|10:06:55
|
QUEEN
We Are The Champions
|10:03:10
|
ЛИЦЕЙ
Паровозик-Облачко
|09:59:25
|
Christmas Carol
Jingle Bells
|09:54:54
|
Marc ANTHONY
Tragedy
|09:51:29
|
MASTERBOY
Porque Te Vas
|09:47:42
|
EUROPE
The Final Countdown
|09:39:18
|
Александр БУЙНОВ
Если У Вас Нету Дома
|09:32:35
|
Michel TELO
Ai Se Eu Te Pego
|09:24:59
|
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
Первый Снег
|09:19:23
|
MADONNA
Like A Prayer
|09:17:13
|
YOLANDA BE COOL
We No Speak Americano
|09:09:40
|
Christmas Carol
Jingle Bells
|09:09:40
|
WESTLIFE
I Have A Dream
|08:57:19
|
Alexandra STAN
Mr. Saxobeat
|08:48:29
|
MODERN TALKING
You Are Not Alone
|08:40:09
|
ЁЛКА
Прованс
|08:34:05
|
WILSON PHILLIPS
Warm Lovin' Christmastime
|08:27:42
|
ВИА ГРА
Стоп! Стоп! Стоп!
|08:20:12
|
OPUS
Live Is Life
|08:15:31
|
СТРЕЛКИ
С Новым Годом!
|08:12:18
|
Christmas Carol
Jingle Bells
|08:08:42
|
JUANES
La Camisa Negra
|08:03:27
|
Despina VANDI
Opa Opa
|07:56:35
|
Валерий СЮТКИН
Далеко
|07:47:48
|
Jessica JAY
Casablanca
|07:47:47
|
AIR SUPPLY
Winter Wonderland
|07:39:12
|
ПИЦЦА
Пятница
|07:32:29
|
ATB
9 pm (Till I Come)
|07:19:36
|
Taylor SWIFT
I Know You Were Trouble
|07:15:42
|
Tasmin ARCHER
Sleeping Satellite
|07:12:18
|
Christmas Carol
Jingle Bells
|07:06:37
|
N'EVERGREEN
Since You've Been Gone
|07:06:37
|
Уфимская Волна
Диана Иванова
|07:01:57
|
AQUA
My Oh My
|06:54:25
|
BLUE
Curtain Falls
|06:49:15
|
Louis KENNY G/ARMSTRONG
What A Wonderful World
|06:47:14
|
Christmas Carol
Jingle Bells
|06:42:17
|
ДИСКОТЕКА АВАРИЯ
Новогодняя
|06:32:58
|
SOUL ASYLUM
Runaway Train
|06:28:56
|
DESIRELESS
Voyage Voyage
|06:23:05
|
Вячеслав БУТУСОВ
Песня Идущего Домой
|06:18:12
|
Michael/TWAIN BUBLE
White Christmas
|06:15:27
|
Christmas Carol
Jingle Bells
|06:11:18
|
Lee Ann RIMES
Can't Fight The Moonlight
|06:05:26
|
MADONNA
Hung Up
|05:54:31
|
СЕРЕБРО
Дыши
|05:50:41
|
TEN SHARP
You
|05:46:40
|
COOLIO
Gangsta's Paradise
|05:42:40
|
BONEY M
Mary's Boy Child
|05:38:42
|
Ирина ДУБЦОВА
О Нём
|05:34:34
|
Patricia KAAS
Mademoiselle Chante Le Blues
|05:30:13
|
Leona LEWIS
One More Sleep
|05:26:20
|
Robert MILES
Children
|05:22:59
|
SCORPIONS
Wind Of Change
|05:19:26
|
Riccardo FOGLI
Storie Di Tutti I Giorni
|05:14:58
|
SAVAGE GARDEN
Truly Madly Deeply
|05:11:23
|
Валерий/ВИА ГРА МЕЛАДЗЕ
Океан И Три Реки
|05:08:28
|
YELLO
Jingle Bells
|05:04:28
|
QUEEN
The Show Must Go On
|05:00:00
|
Ellie GOULDING
Love Me Like You Do
|04:56:32
|
STING
Shape Of My Heart
|04:52:54
|
BAD BOYS BLUE
Pretty Young Girl
|04:49:00
|
REAMONN
Supergirl
|04:44:18
|
Michael JACKSON
Heal The World
|04:40:48
|
SPICE GIRLS
Sleigh Ride
|04:37:24
|
Ани ЛОРАК
Солнце
|04:33:16
|
Александр АЙВАЗОВ
Бабочка-Луна
|04:29:29
|
ЧАЙ ВДВОЁМ
Новогодний Поцелуй
|04:25:53
|
MODERN TALKING
Brother Louie
|04:22:22
|
ENYA
Only Time
|04:17:43
|
А-СТУДИО
Fashion Girl
|04:12:57
|
Joe COCKER
N'oubliez Jamais
|04:09:40
|
Donna SUMMER
Hot Stuff
|04:06:45
|
CREAMY
Jingle-bell Rock
|04:02:54
|
James BLUNT
You're Beautiful