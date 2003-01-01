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12:50:13  БЛЕСТЯЩИЕ/А-МЕГА
Новый Год
12:46:29  MOLOKO
Sing It Back
12:39:47  Robbie WILLIAMS
Feel
12:37:19  Elvis PRESLEY
Here Comes Santa Claus
12:32:49  PLAZMA
Take My Love
12:26:03  AEROSMITH
Crazy
12:22:16  Андрей ГУБИН
Птица
12:15:58  BONEY M
Jingle Bells
12:12:13  MADONNA
Hollywood
12:08:01  KHALED
Aicha
12:04:25  TARKAN
Simarik
11:57:40  Ringo STARR
You Never Know
11:55:02  SIXPENCE NONE THE RICHER
Don't Dream It's Over
11:51:22  Игорь САРУХАНОВ
Желаю Тебе
11:47:12  Leona LEWIS
One More Sleep
11:45:35  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:37:20  ATC
Thinking Of You
11:35:20  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:31:34  EUROPE
The Final Countdown
11:25:16  Колесо Истории
Юлия Макарова
11:25:16  Robert MILES
Fable
11:13:30  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:13:30  Chris REA
The Blue Cafe
11:11:52  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:08:33  TOUCH & GO
Tango In Harlem
11:06:40  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:03:36  Selena GOMEZ
Love You Like A Love Song
10:57:26  NAUGHTY BOY
La La La
10:55:02  CARDIGANS
Erase/Rewind
10:52:28  Катя ЛЕЛЬ
Новый Год
10:50:20  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:47:09  Alexandra STAN
Mr. Saxobeat
10:45:52  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:42:15  SHAKIN' STEVENS
Merry Christmas Everyone
10:35:41  Celine DION
All By Myself
10:29:08  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:29:08  Mylene FARMER
California
10:24:03  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:24:01  ЗВЕРИ
До Скорой Встречи
10:19:48  Michael/TWAIN BUBLE
White Christmas
10:15:28  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:12:07  Леонид АГУТИН
Хоп Хэй Лала Лэй
10:07:48  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:06:18  Louis KENNY G/ARMSTRONG
What A Wonderful World
10:03:03  HI-FI
Не Дано
09:56:28  CULTURE CLUB
Do You Really Want To Hurt Me?
09:54:06  LA BOUCHE
Sweet Dreams
09:49:19  ИВАНУШКИ INTERNATIONAL
Тучи
09:44:17  БРАТЬЯ ГРИМ
Ресницы
09:37:17  ARMY OF LOVERS
Obsession
09:33:51  А-СТУДИО
2 Половинки
09:27:35  MADONNA
Masterpiece
09:21:24  ROXETTE
Listen To Your Heart
09:17:24  ВИА СЛИВКИ/ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ
Моя Звезда
09:14:30  SPICE GIRLS
Sleigh Ride
09:10:35  Вера БРЕЖНЕВА
Реальная Жизнь
09:07:07  BANANARAMA
Venus
09:00:00  Natalie IMBRUGLIA
Torn
08:56:04  Michael JACKSON
You Are Not Alone
08:53:44  PET SHOP BOYS
Paninaro '95
08:46:19  DIDO
Life For Rent
08:41:30  Жанна АГУЗАРОВА
А Снег Идёт
08:37:38  Darren HAYES
Insatiable
08:33:54  Алексей ГЛЫЗИН
Ты Не Ангел
08:20:45  СПЛИН
Моё Сердце
08:17:38  FOOL'S GARDEN
Lemon Tree
08:14:07  ARASH/HELENA
Broken Angel
08:10:38  Лайма ВАЙКУЛЕ
Я За Тебя Молюсь
08:07:54  CREAMY
Jingle-bell Rock
08:03:41  Richard MARX
Right Here Waiting
08:00:14  Amel BENT
Ma Philosophie
07:56:15  R.E.M.
Losing My Religion
07:50:19  JEM
They
07:46:48  Анжелика/АГУТИН ВАРУМ
Королева
07:42:13  Bryan ADAMS
Christmas Time
07:38:29  AQUA
Turn Back Time
07:32:30  ACE OF BASE
Life Is A Flower
07:32:01  TRIPLEX
Ирония Судьбы 2005
07:28:49  ARMY OF LOVERS
Lit De Parade
07:20:30  'N SYNC
Bye Bye Bye
07:15:07  ГОРОД 312
Останусь
07:11:23  STARSHIP
Nothing's Gonna Stop Us Now
07:04:23  Neneh/N'DOUR CHERRY
7 Seconds
07:00:00  CC CATCH
Strangers By Night
06:57:30  Андрей МАКАРЕВИЧ
Перекрёсток
06:52:32  Joe DASSIN
L'ete Indien
06:45:23  Маша РЖЕВСКАЯ
Когда Я Стану Кошкой
06:40:45  EMILIA
Big Big World
06:34:16  ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Новогодняя Песня
06:29:37  Mylene FARMER
L'amour N'est Rien
06:25:10  Whitney HOUSTON
I Will Always Love You
06:21:21  Robbie WILLIAMS
The Road To Mandalay
06:17:25  МАКSИМ
Лучшая Ночь
06:13:28  BIG MOUNTAIN
Baby, I Love Your Way
06:11:09  Alan JACKSON
A Holly Jolly Christmas
06:07:16  Jasper FORKS
River Flows In You
06:00:00  А-МЕГА
Лететь
05:56:55  CARDIGANS
My Favorite Game
05:52:48  RIHANNA
Umbrella
05:48:47  Eros RAMAZZOTTI
Fuoco Nel Fuoco
05:45:48  ШУРА
Не Верь Слезам
05:42:22  Ronan KEATING
It's Only Christmas
05:38:41  SHAKIRA
Objection (Tango)
05:34:17  Игорь НИКОЛАЕВ
Прости И Отпусти
05:29:21  ABBA
Happy New Year
05:25:44  Taylor SWIFT
I Know You Were Trouble
05:21:35  МИХЕЙ
Туда
05:18:38  Eric PRYDZ
Call On Me
05:15:23  AQUA
My Oh My
05:11:34  Lisa STANSFIELD
Never Gonna Give You Up
05:07:31  Аркадий/ОРТМАН ХОРАЛОВ
Новогодние Игрушки
05:03:18  MADONNA
The Power Of Good-bye
05:00:00  Павел СМЕЯН
Непогода
22:57:48  Alejandro SHAKIRA/SANZ
La Tortura
17:54:49  ДИНАМИТ
Белый Снег
17:46:58  SPILLER
Groovejet (If This Ain't Love)
17:43:29  JUANES
La Camisa Negra
17:36:51  Elton JOHN
Step Into Christmas
17:33:49  MEJA
All 'bout The Money
17:26:45  Jessica JAY
Casablanca
17:23:16  O-ZONE
Dragostea Din Tei
17:16:54  Celine DION
Happy Xmas (War Is Over)
17:13:07  ПАСКАЛЬ
Шёлковое Сердце
17:03:05  ATB
9 pm (Till I Come)
17:03:05  Shania TWAIN
That Don't Impress Me Much
16:56:57  ARDIS
Ain't Nobody's Business
16:49:45  N'EVERGREEN
Since You've Been Gone
16:39:55  Kylie MINOGUE
Santa Baby
16:35:45  Юлия САВИЧЕВА
Москва-Владивосток
16:26:47  Joe COCKER
My Father's Son
16:22:30  DURAN DURAN
Come Undone
16:17:14  Олег ГАЗМАНОВ
Новогодняя Ночь
16:14:05  HELENE
Pour L'Amour D'Un Garcon
16:06:00  JOY
Touch By Touch
16:03:01  Александр РЫБАК
Fairytale
15:56:12  FAST FOOD ROCKERS
I Love Christmas
15:49:03  Darren HAYES
Strange Relationship
15:41:10  ВАЛЕРИЯ
Последняя Поэма
15:37:40  CREAMY
Jingle-bell Rock
15:34:06  SONIQUE
It Feels So Good
15:27:24  QUEEN
We Are The Champions
15:23:07  Tanita TIKARAM
Twist In My Sobriety
15:16:13  Chris REA
Driving Home For Christmas
15:10:48  DES'REE
Life
15:06:22  МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
Первый Снег
15:03:07  'N SYNC
It's Gonna Be Me
14:56:31  WESTLIFE
I Have A Dream
14:49:57  AEROSMITH
Cryin'
14:39:20  STING
Shape Of My Heart
14:28:08  ENYA
Only Time
14:22:14  MAROON 5
Wake Up Call
14:17:02  СТРЕЛКИ
С Новым Годом!
14:13:36  A-HA
Lifelines
14:07:02  MADONNA
La Isla Bonita
14:03:01  ROXETTE
Sleeping In My Car
13:56:38  WILSON PHILLIPS
Warm Lovin' Christmastime
13:49:17  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
13:45:07  DESIRELESS
Voyage Voyage
13:37:48  ДИСКОТЕКА АВАРИЯ
Новогодняя
13:35:44  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
13:31:21  Toni BRAXTON
Spanish Guitar
13:30:05  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
13:26:54  James BLUNT
You're Beautiful
13:21:03  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
13:21:03  Жанна ФРИСКЕ
Портофино
13:20:36  AIR SUPPLY
Winter Wonderland
13:14:01  Анжелика ВАРУМ
Художник, Что Рисует Дождь
13:08:54  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
13:08:54  Lee Ann RIMES
Can't Fight The Moonlight
13:06:50  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
13:03:21  ЛИЦЕЙ
Паровозик-Облачко
12:57:27  РУССКИЕ ДИДЖЕИ
Расскажи, Снегурочка!
12:54:11  Eagle-Eye CHERRY
Save Tonight
12:47:47  Celine DION
My Heart Will Go On
12:45:47  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
12:41:11  A-TEENS
Happy New Year
12:35:19  BOSSON
One In A Million
12:33:33  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
12:30:18  SCORPIONS
Wind Of Change
12:28:14  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
12:23:31  Despina VANDI
Opa Opa
12:23:30  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
12:13:56  ALPHAVILLE
Big In Japan
12:09:03  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
12:06:55  ZHI-VAGO
Celebrate The Love
12:02:58  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
12:02:58  SAVAGE GARDEN
To The Moon & Back
11:58:03  ДАНКО
Московская Ночь
11:56:45  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:50:20  QUEEN
The Show Must Go On
11:43:42  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:43:22  БЛЕСТЯЩИЕ
Новогодняя Песня
11:30:53  ZЕМФИРА
П.М.М.Л.
11:29:35  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:26:53  Michel TELO
Ai Se Eu Te Pego
11:24:56  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:21:36  Whitney HOUSTON
The Christmas Song
11:16:03  TLC
No Scrubs
11:10:16  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:10:16  ALIZEE
Moi...Lolita
11:07:34  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
11:04:19  Mike/REILLY OLDFIELD
Moonlight Shadow
10:57:27  Perry COMO
Magic Moments
10:51:23  ВИА ГРА
Не Оставляй Меня, Любимый
10:47:50  Michael JACKSON
Billie Jean
10:46:01  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:42:27  LAS KETCHUP
Asereje (The Ketchup Song)
10:35:30  Bryan ADAMS
Please Forgive Me
10:30:35  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:30:35  Sarah CONNOR
Just One Last Dance
10:24:47  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:24:47  ICE MC
Think About The Way
10:21:56  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:12:44  Romina AL BANO/POWER
Ci Sara
10:07:45  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:06:16  TITIYO
Come Along
10:06:16  Уфимское Утро (Лучшее)
Трофим, Катя & Быстров
10:03:16  МАКSИМ
Ветром Стать
09:56:36  STING
Fields Of Gold
09:47:14  BON JOVI
It's My Life
09:47:04  YELLO
Jingle Bells
09:41:02  Jennifer LOPEZ
Brave
09:36:55  Despina VANDI
Come Along Now
09:33:08  LOS DEL RIO
Macarena Christmas
09:26:45  Ева ПОЛЬНА
Весь Мир На Ладони Моей
09:22:54  RIGHTEOUS BROTHERS
Unchained Melody
09:18:59  NEK
Se Una Regola C'e
09:13:48  Дмитрий ДАЙКИРИ/МАЛИКОВ
Снежинка
09:10:30  Felix/THOMPSON JAEHN
Ain't Nobody
09:03:26  Selena GOMEZ
Love You Like A Love Song
08:50:45  Кристина ОРБАКАЙТЕ
Без Тебя
08:46:44  Pharrell WILLIAMS
Happy
08:37:53  RASMUS
In The Shadows
08:33:29  Toni BRAXTON
Un-break My Heart
08:29:55  VENGEROV & FEDOROFF
Простоквашино
08:27:32  Уфимская Волна
Иван Грап
08:23:45  KENNY G
Havana
08:19:39  ENIGMA
Sadeness
08:14:35  TACABRO
Tacata
08:08:07  ДАНКО
Малыш
08:04:00  AEROSMITH
I Don't Want To Miss A Thing
08:00:27  A-HA
Take On Me
07:57:02  ВАЛЕРИЯ
Обычные Дела
07:50:18  ALL-4-ONE
I Swear
07:46:54  РУССКИЕ ДИДЖЕИ
Чародеи (Три Белых Коня)
07:40:11  ROXETTE
Spending My Time
07:36:32  CHER
Strong Enough
07:32:45  НЮША
Это Новый Год
07:28:58  Константин НИКОЛЬСКИЙ
Мой Друг, Художник И Поэт
07:25:06  Татьяна ОВСИЕНКО
Школьная Пора
07:20:49  Sam BROWN
Stop
07:15:04  BONEY M
Mary's Boy Child
07:11:36  Наталья ВЕТЛИЦКАЯ
Посмотри В Глаза
07:07:56  LALEH
Live Tomorrow
07:04:13  Michael JACKSON
Black Or White
07:00:00  Chris ISAAK
Wicked Game
06:58:21  BAD BOYS BLUE
Don't Walk Away Suzanne
06:51:39  George MICHAEL
Jesus To A Child (radio edit)
06:47:52  СЕКРЕТ
Последний Час Декабря
06:43:43  Мурат НАСЫРОВ
Я - Это Ты
06:37:47  ARASH/REBECCA
Temptation
06:33:03  Валерий МЕЛАДЗЕ
Ночь Накануне Рождества
06:30:15  ВИСОКОСНЫЙ ГОД
Лучшая Песня О Любви
06:26:39  LEMAR
If There's Any Justice
06:23:21  Suzanne DNA/VEGA
Tom's Diner
06:18:16  Eiffel 65
Blue
06:13:38  FERGIE
Big Girld Don't Cry
06:09:59  А-СТУДИО
Джулия
06:06:03  ENIGMA
Return To Innocence
06:02:31  GOTYE
Somebody That I Used To Know
05:55:56  ZЕМФИРА
Почему
05:47:54  ROXETTE
Milk & Toast & Honey
05:44:32  ACE OF BASE
Happy Nation
05:39:59  Leona LEWIS
One More Sleep
05:36:31  STING
Desert Rose
05:32:27  ВАЛЕРИЯ
Ты Где-То Там
05:29:53  SPICE GIRLS
Sleigh Ride
05:25:39  LAID BACK
Sunshine Reggae
05:22:42  URGE OVERKILL
Girl, You'll Be A Woman Soon
05:18:38  ГРАДУСЫ
Кто Ты
05:11:49  Игорь КОРНЕЛЮК
Мало-Ли
05:07:54  ЧАЙ ВДВОЁМ
Новогодний Поцелуй
05:03:47  Celine DION
A New Day Has Come
05:00:00  MOBY
Porcelain
04:55:12  Chris REA
The Road To Hell
04:51:18  SOUL ASYLUM
Runaway Train
04:47:31  Алла ПУГАЧЁВА
Прости, Поверь
04:44:00  Станислав ПЬЕХА
Снова С Новым Годом
04:40:17  JAM & SPOON
Right In The Night
04:36:21  Вячеслав БУТУСОВ
Девушка По Городу
04:27:58  LONDONBEAT
I've Been Thinking About You
04:24:41  HI-FI
Школа №7
04:19:52  Elton JOHN
Believe
04:11:16  Toni BRAXTON
Breathe Again
04:06:54  БЛЕСТЯЩИЕ/А-МЕГА
Новый Год
04:03:38  Nelly FURTADO
Say It Right
04:00:14  SHAKIRA
Waka Waka
03:57:56  DON OMAR/LUCENZO
Danza Kuduro
03:50:39  ABBA
One Of Us
03:45:31  ВИА СЛИВКИ
Куда Уходит Детство
03:41:24  BONEY M
Jingle Bells
03:37:31  ARMY OF LOVERS
La Plage De Saint Tropez
03:32:44  ROXETTE
Wish I Could Fly
03:30:35  Elvis PRESLEY
Here Comes Santa Claus
03:26:42  R KELLY
I Believe I Can Fly
03:23:12  OCEANA
Cry Cry
03:19:34  ВАЛЕРИЯ
Самолёт
03:15:40  JOY
Valerie
03:11:25  Юлия САВИЧЕВА
Прости За Любовь
03:07:55  Ringo STARR
You Never Know
03:03:47  NO DOUBT
Don't Speak
02:59:59  НЮША
Вою На Луну
02:57:26  Sarah CONNOR
From Sarah With Love
02:53:10  ACE OF BASE
Travel To Romantis
02:49:02  Mike/REILLY OLDFIELD
To France
02:45:10  Enrique IGLESIAS
Hero
02:40:28  ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Синий Иней
02:36:44  GILLA
Johnny
02:33:11  Александр МАРШАЛ
Отпускаю
02:27:04  RIHANNA
Unfaithful
02:23:20  MODERN TALKING
Cheri Cheri Lady
02:19:16  ЧАЙ ВДВОЁМ
Ласковая Моя
02:10:46  Chris DE BURGH
Missing You
02:07:21  Катя ЛЕЛЬ
Новый Год
02:03:28  CHER
Believe
02:00:14  MADCON
Beggin
01:55:50  Григорий ЛЕПС
Самый Лучший День
01:51:29  Phil COLLINS
Everyday
01:47:06  НЕПАРА
Другая Причина
01:42:51  А-СТУДИО
2 Половинки
01:39:00  TEXAS
Summer Son
01:34:57  Леонид АГУТИН
Ole Ole
01:32:43  Жанна АГУЗАРОВА
А Снег Идёт
01:28:27  Андрей ГУБИН
Девушки Как Звёзды
01:24:01  Wyclef SHAKIRA/JEAN
Hips Don't Lie
01:19:21  Celine DION
Because You Loved Me
01:16:19  MAROON 5
This Love
01:12:34  UB40
Kingston Town
01:07:54  Алексей ГЛЫЗИН
Новый Год
01:04:33  F.R. DAVID
Words
01:00:00  BELOVED
Sweet Harmony
00:56:45  MADONNA
Love Profusion
00:49:00  Tina TURNER
The Best
00:44:36  Жанна ФРИСКЕ
Ла-Ла-Ла
00:40:59  SHAKIN' STEVENS
Merry Christmas Everyone
00:37:35  CARDIGANS
Lovefool
00:33:21  Geri HALLIWELL
Calling
00:29:24  LADY GAGA
Alejandro
00:25:14  Полина ГАГАРИНА
Спектакль Окончен
00:22:14  ROXETTE
How Do You Do!
00:17:57  Олег ГАЗМАНОВ
Белый Снег
00:14:03  Chris REA
And You My Love
00:00:00  Enrique IGLESIAS
Bailamos
23:52:32  Eros RAMAZZOTTI
Un Angelo Disteso Al Sole
23:49:23  CREAMY
Jingle-bell Rock
23:45:15  Iggy POP
In The Deathcar
23:41:15  POLICE
Every Breath You Take
23:35:12  ERASURE
Take A Chance On Me
23:27:43  Вера БРЕЖНЕВА
Любовь Спасёт Мир
23:24:15  Vanessa MAE
Storm
23:21:00  NO MERCY
Where Do You Go
23:15:37  HI-FI
Глупые Люди
23:11:41  Gareth GATES
Anyone Of Us (Stupid Mistake)
23:07:25  Bryan ADAMS
Christmas Time
23:03:25  Mylene FARMER
Pourvu Qu'elles Soient Douces
23:00:14  ARMY OF LOVERS
Lit De Parade
22:54:41  MADASUN
Don't You Worry
22:48:21  PET SHOP BOYS
So Hard
22:44:41  Kristian LEONTIOU
Story Of My Life
22:40:11  Bobby MCFERRIN
Don't Worry, Be Happy
22:34:19  МАКSИМ
Мой Рай
22:27:40  ВИА ГРА
Попытка №5
22:23:27  Дмитрий МАЛИКОВ
Ты Моей Никогда Не Будешь
22:17:55  Mariah CAREY
My All
22:14:01  MIKA
Relax (Take It Easy)
22:09:25  CHICAGO
Hard To Say I'm Sorry
22:03:52  ACE OF BASE
All That She Wants
22:00:00  MR. BIG
Wild World
21:57:50  Леонид/ВАРУМ АГУТИН
Всё В Твоих Руках
21:46:41  MADONNA
Sorry
21:42:52  Suzi/NORMAN QUATRO
Stumblin' In
21:36:23  Celine DION
That's The Way It Is
21:32:22  ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Новогодняя Песня
21:28:36  SECRET SERVICE
Ten O'clock Postman
21:14:35  Владимир КУЗЬМИН
Я Не Забуду Тебя Никогда
21:10:09  BLUE SYSTEM
Under My Skin
21:07:44  Alan JACKSON
A Holly Jolly Christmas
21:03:52  Craig/STING DAVID
Rise & Fall
21:00:00  ВИА СЛИВКИ/ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ
Моя Звезда
20:57:36  Александр МАРШАЛ
Новогодняя
20:50:55  ASWAD
Shine
20:46:26  ROXETTE
It Must Have Been Love
20:42:00  Laura PAUSINI
It's Not Good-Bye
20:35:27  Patricia KAAS
Mon Mec A Moi
20:32:20  SWEETBOX
Everything's Gonna Be Alright
20:26:25  ARMY OF LOVERS
Obsession
20:22:15  ДИНАМИТ
Белый Снег
20:15:18  ERASURE
Love To Hate You
20:11:39  НЮША
Больно
20:07:10  Elton JOHN
Step Into Christmas
20:03:16  Kelly NELLY/ROWLAND
Dilemma
19:51:56  Daniel POWTER
Crazy All My Life
19:42:02  Ronan KEATING
It's Only Christmas
19:32:39  Станислав/ВАЛЕРИЯ ПЬЕХА
Ты Грустишь
19:28:10  QUEEN
Friends Will be Friends
19:25:00  РУССКИЕ ДИДЖЕИ
Расскажи, Снегурочка!
19:20:48  EMILIA
Big Big World
19:15:16  INNER CIRCLE
Sweat (A La La La La Long)
19:06:27  Chris DE BURGH
The Lady In Red
19:02:36  Максим ЛЕОНИДОВ
Видение
18:58:03  John NEWMAN
Love Me Again
18:52:48  A-TEENS
Happy New Year
18:44:14  Константин НИКОЛЬСКИЙ
Музыкант
18:31:55  Tony ESPOSITO
Kalimba De Luna
18:18:44  Mylene FARMER
L'amour N'est Rien
18:15:18  John LENNON
Imagine
18:07:01  ACE OF BASE
The Sign
18:02:31  LA BOUCHE
Sweet Dreams
17:56:57  23:45/5IVESTA FAMILY
Я Буду
17:46:50  CUTTING CREW
(I Just) Died In Your Arms
17:42:34  Robbie WILLIAMS
Feel
17:35:36  БЛЕСТЯЩИЕ
Новогодняя Песня
17:31:19  HADDAWAY
What About Me
17:24:31  AEROSMITH
Crazy
17:18:51  Kylie MINOGUE
In Your Eyes
17:14:59  Perry COMO
Magic Moments
17:06:57  KHALED
Aicha
17:02:41  ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Лучшее В Тебе
16:56:21  ZЕМФИРА
Небо Лондона
16:53:31  Уфимская Волна
Диана Иванова
16:46:13  MAYWOOD
Pasadena
16:35:42  Игорь САРУХАНОВ
Желаю Тебе
16:24:56  Песня дня
Дмитрий Брыжак
16:24:32  ERIKA
I Don't Know
16:20:49  TOUCH & GO
Tango In Harlem
16:14:24  Michael JACKSON
Give In To Me
16:11:19  Whitney HOUSTON
The Christmas Song
16:08:23  SPICE GIRLS
Wannabe
16:06:32  Paul MCCARTNEY
Yesterday
15:53:58  BEYONCE
Halo
15:50:11  LOS DEL RIO
Macarena Christmas
15:46:20  Chris NORMAN
Some Hearts Are Diamonds
15:42:50  CARDIGANS
My Favorite Game
15:36:14  Дмитрий ДАЙКИРИ/МАЛИКОВ
Снежинка
15:33:23  MEJA
All 'bout The Money
15:25:07  Mylene FARMER
California
15:21:33  CC CATCH
Strangers By Night
15:14:58  VENGEROV & FEDOROFF
Простоквашино
15:11:07  VACUUM
I Breathe
15:06:54  СПЛИН
Моё Сердце
15:02:42  O-ZONE
Dragostea Din Tei
14:54:22  David USHER
Black Black Heart
14:50:15  KYGO
Stole The Show
14:44:34  А-СТУДИО
Нелюбимая
14:41:05  BANANARAMA
Venus
14:32:26  DA BUZZ
Wonder Where You Are
14:25:45  R.E.M.
Losing My Religion
14:22:23  DANNY/THERESE
If Only You
14:15:09  Celine DION
Happy Xmas (War Is Over)
14:07:27  FLO RIDA
Whistle
14:07:20  Richard MARX
Right Here Waiting
14:03:00  Shania TWAIN
That Don't Impress Me Much
13:56:58  SIXPENCE NONE THE RICHER
Kiss Me
13:52:04  РУССКИЕ ДИДЖЕИ
Чародеи (Три Белых Коня)
13:44:25  BACCARA
Cara Mia
13:38:07  НЮША
Это Новый Год
13:33:51  Sarah CONNOR
Skin On Skin
13:27:06  Уфимская Волна
Диана Иванова
13:27:05  Michael JACKSON
You Are Not Alone
13:23:04  Keri HILSON
I Like
13:16:59  Whitney HOUSTON
I Have Nothing
13:13:02  СЕКРЕТ
Последний Час Декабря
13:10:07  Gwen STEFANI
Cool
13:06:01  HADDAWAY
What Is Love
13:02:46  'N SYNC
It's Gonna Be Me
12:56:42  HI-FI
Чёрный Ворон
12:53:30  Murray HEAD
One Night In Bangkok
12:47:06  Валерий МЕЛАДЗЕ
Ночь Накануне Рождества
12:43:22  PINK
U + Ur Hand
12:35:47  Kylie MINOGUE
Santa Baby
12:31:41  GAZEBO
I Like Chopin
12:24:18  Песня дня
Дмитрий Брыжак
12:24:17  MR. PRESIDENT
Coco Jamboo
12:18:58  MADONNA
Frozen
12:14:04  Олег ГАЗМАНОВ
Новогодняя Ночь
12:10:33  Enrique IGLESIAS
Be With You
12:06:37  Neneh/N'DOUR CHERRY
7 Seconds
12:03:18  ROXETTE
Sleeping In My Car
11:57:40  SAVAGE
Don't Cry Tonight
11:55:11  Уфимская Волна
Диана Иванова
11:50:53  Eros RAMAZZOTTI
Un' Altra Te
11:47:20  FAST FOOD ROCKERS
I Love Christmas
11:43:45  Christina AGUILERA
Genie In A Bottle
11:37:41  Ronan KEATING
If Tomorrow Never Comes
11:33:19  ABBA
Happy New Year
11:26:11  Amel BENT
Ma Philosophie
11:19:06  Craig DAVID
Walking Away
11:14:15  Аркадий/ОРТМАН ХОРАЛОВ
Новогодние Игрушки
11:11:03  GIPSY KINGS
Bamboleo
11:06:08  Whitney HOUSTON
I Will Always Love You
11:02:58  БРАВО
Этот Город
10:51:35  Britney SPEARS
Baby One More Time
10:47:12  Chris REA
Driving Home For Christmas
10:43:59  E-TYPE
Calling Your Name
10:38:28  ВАЛЕРИЯ
Последняя Поэма
10:34:20  ЧАЙ ВДВОЁМ
День Рождения
10:33:42  Michael BUBLE
Holly Jolly Christmas
10:30:17  RIHANNA
Umbrella
10:28:49  Уроки Русского
Яна Сотникова
10:24:30  Joe COCKER
My Father's Son
10:20:47  SHAKIRA
Objection (Tango)
10:14:03  Алексей ГЛЫЗИН
Новый Год
10:10:03  NICO & WINZ
Am I Wrong
10:06:55  QUEEN
We Are The Champions
10:03:10  ЛИЦЕЙ
Паровозик-Облачко
09:59:25  Christmas Carol
Jingle Bells
09:54:54  Marc ANTHONY
Tragedy
09:51:29  MASTERBOY
Porque Te Vas
09:47:42  EUROPE
The Final Countdown
09:39:18  Александр БУЙНОВ
Если У Вас Нету Дома
09:32:35  Michel TELO
Ai Se Eu Te Pego
09:24:59  МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
Первый Снег
09:19:23  MADONNA
Like A Prayer
09:17:13  YOLANDA BE COOL
We No Speak Americano
09:09:40  Christmas Carol
Jingle Bells
09:09:40  WESTLIFE
I Have A Dream
08:57:19  Alexandra STAN
Mr. Saxobeat
08:48:29  MODERN TALKING
You Are Not Alone
08:40:09  ЁЛКА
Прованс
08:34:05  WILSON PHILLIPS
Warm Lovin' Christmastime
08:27:42  ВИА ГРА
Стоп! Стоп! Стоп!
08:20:12  OPUS
Live Is Life
08:15:31  СТРЕЛКИ
С Новым Годом!
08:12:18  Christmas Carol
Jingle Bells
08:08:42  JUANES
La Camisa Negra
08:03:27  Despina VANDI
Opa Opa
07:56:35  Валерий СЮТКИН
Далеко
07:47:48  Jessica JAY
Casablanca
07:47:47  AIR SUPPLY
Winter Wonderland
07:39:12  ПИЦЦА
Пятница
07:32:29  ATB
9 pm (Till I Come)
07:19:36  Taylor SWIFT
I Know You Were Trouble
07:15:42  Tasmin ARCHER
Sleeping Satellite
07:12:18  Christmas Carol
Jingle Bells
07:06:37  N'EVERGREEN
Since You've Been Gone
07:06:37  Уфимская Волна
Диана Иванова
07:01:57  AQUA
My Oh My
06:54:25  BLUE
Curtain Falls
06:49:15  Louis KENNY G/ARMSTRONG
What A Wonderful World
06:47:14  Christmas Carol
Jingle Bells
06:42:17  ДИСКОТЕКА АВАРИЯ
Новогодняя
06:32:58  SOUL ASYLUM
Runaway Train
06:28:56  DESIRELESS
Voyage Voyage
06:23:05  Вячеслав БУТУСОВ
Песня Идущего Домой
06:18:12  Michael/TWAIN BUBLE
White Christmas
06:15:27  Christmas Carol
Jingle Bells
06:11:18  Lee Ann RIMES
Can't Fight The Moonlight
06:05:26  MADONNA
Hung Up
05:54:31  СЕРЕБРО
Дыши
05:50:41  TEN SHARP
You
05:46:40  COOLIO
Gangsta's Paradise
05:42:40  BONEY M
Mary's Boy Child
05:38:42  Ирина ДУБЦОВА
О Нём
05:34:34  Patricia KAAS
Mademoiselle Chante Le Blues
05:30:13  Leona LEWIS
One More Sleep
05:26:20  Robert MILES
Children
05:22:59  SCORPIONS
Wind Of Change
05:19:26  Riccardo FOGLI
Storie Di Tutti I Giorni
05:14:58  SAVAGE GARDEN
Truly Madly Deeply
05:11:23  Валерий/ВИА ГРА МЕЛАДЗЕ
Океан И Три Реки
05:08:28  YELLO
Jingle Bells
05:04:28  QUEEN
The Show Must Go On
05:00:00  Ellie GOULDING
Love Me Like You Do
04:56:32  STING
Shape Of My Heart
04:52:54  BAD BOYS BLUE
Pretty Young Girl
04:49:00  REAMONN
Supergirl
04:44:18  Michael JACKSON
Heal The World
04:40:48  SPICE GIRLS
Sleigh Ride
04:37:24  Ани ЛОРАК
Солнце
04:33:16  Александр АЙВАЗОВ
Бабочка-Луна
04:29:29  ЧАЙ ВДВОЁМ
Новогодний Поцелуй
04:25:53  MODERN TALKING
Brother Louie
04:22:22  ENYA
Only Time
04:17:43  А-СТУДИО
Fashion Girl
04:12:57  Joe COCKER
N'oubliez Jamais
04:09:40  Donna SUMMER
Hot Stuff
04:06:45  CREAMY
Jingle-bell Rock
04:02:54  James BLUNT
You're Beautiful
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